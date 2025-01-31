"فراولة بقدونس وتفاح طماطم وسحلب فواكه".. أغرب أنواع العصائر في الشرقية -صور

الشرقية -ياسمين عزت:

الفواكه بمختلف ألوانها وأشكالها ومذاقاتها هي متعة بحد ذاتها، سواء أكلت طازجة أو تحولت إلى عصير منعش، لكن عوضاً عن العصائر التقليدية، نجد اليوم الكافيهات والمطاعم تتحدى المألوف بتقديم عصائر مبتكرة بنكهات غير تقليدية، ترضي عشاق التجديد والتغيير في عالم الأطعمة.

في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التقى "مصراوي" بفريق عمل كافيه ومطعم شهير، يقدمون مشروبات مبتكرة تجمع بين الفواكه ومكونات أخرى غير تقليدية قد يجد البعض غريبة، إلا أنها بالتأكيد تجذب محبي التجارب الجديدة، ومن بين هذه المشروبات المميزة، نجد عصير التفاح بالطماطم، وعصير الفراولة بالبقدونس، وعصير المانجو بالنعناع، ولم يقتصر الإبداع على العصائر، بل امتد ليشمل السحلب، الذي يقدمونه بأطعمة وألوان متنوعة.

ويقول "محمد الدسوقي" مدير الكافيه والمطعم الشهير بمحافظة الشرقية: "كل الكافيهات تقدم المأكولات والمشروبات المتعارف عليها ونحن بالمثل نقدمها، إلا أننا خصصنا ركنا في قائمة الطعام للمشروبات غير المألوفة وربما من وجهة نظر البعض غريبة، لكننا في النهاية نسعى لجذب الإنتباه وبطريقة جيدة"، مضيفا: "هي غريبة لكن مغامرة بالنسبة للأشخاص محبي التجارب الجديدة".

وأضاف الدسوقي، أنه قرر إضافة مشروبات في القائمة مثل عصير التفاح بالطماطم على أن يكونا العنصرين هما الأساسيين في المشروب مع إضافة السيرب "سكر سائل"، ورائحة تفاح أو غير تفاح معلب، كما ابتكر مشروب الفراولة بالبقدونس مع إضافة السكر السائل، ومشروبات أخرى مختلفة مثل المانجو والنعناع.

لم يتوقف التجديد عند العصائر، فاقتحم الدسوقي عالم السحلب بتنويع الأطعمة ما بين سحلب بالفراولة، وسحلب بالمانجو وسحلب بالقرفة، وكذلك سحلب التوت البري، كلها تقدم للزبائن حسب اختيارهم، مؤكدا أن الشباب الأكثر طلبا لمثل هذه الأصناف من العصائر، مشيرا إلى أن الخروج عن المألوف حتى في المشروبات والأطعمة يأتي من باب كسر الروتين والمعتاد، كما أن الإضافات الغريبة من وجهة نظر البعض تغير المذاق لكن تتركه مقبولا بل مفضلا عند البعض مثل سحلب الفواكه والفراولة بقدونس.