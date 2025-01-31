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دموع التأثر تسيطر على الوزير والمحافظ.. تكريم أسرة متسابقة ماتت فى حادث سير -صور

06:20 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • عرض 6 صورة
    لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • عرض 6 صورة
    لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • عرض 6 صورة
    لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • عرض 6 صورة
    لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الأسرة القرآنية التي فقدت متسابقة ووالدتها، وذلك خلال فعاليات المنافسات المحلية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي رئيس المسابقة، أن هذه الأسرة كانت تشارك في التصفيات المحلية، وأثناء عودتهم تعرضوا لحادث سير أودى بحياة المتسابقة سعاد رجب المزين ووالدتها عبير خطاب.

وخلال الفعاليات، تأثر المحافظ والوزير وبكيا عند مشاهدة آخر ما نطقت به المتسابقة من آيات الذكر الحكيم.

وقدم المحافظ والوزير للأسرة القرآنية دعمًا ماليًا بقيمة 100 ألف جنيه، كما تم تكريم روح الفقيدة سعاد المزين ووالدتها، بالإضافة إلى تكريم شقيقتيها مريم وبراءة.

كما جرى تكريم المصابتين في الحادث منى أحمد محيسن وياسمين مصطفى، حيث مُنحت كل منهما درع المسابقة ومبلغ 25 ألف جنيه.

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مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم وفاة متسابقة حادث سير
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