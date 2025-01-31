مدير مكتبة الإسكندرية: 42 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا شواطئ أوروبا عام 2023 -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الهجرة غير الشرعية تفاقمت كظاهرة دولية في السنوات العشر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات الفقر في دول العالم الثالث، إضافة إلى الحروب والنزاعات والتوترات.

وقال "زايد" إن الإحصائيات تؤكد إرتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الأرقام تقول لنا إن 42 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى شواطئ أوروبا خلال عام 2023، بزيادة نسبتها 292% مقارنة بنفس الفترة عام 2022، هذا غير عدد من فقدوا حياتهم فى رحلة الهروب والتى تقدرهم الإحصاءات بنصف مليون شخص.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية فى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" نقلتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ضمن النشاط الثقافي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذي تتواصل فعالياته فى مركز مصر للمعارض، بحضور السفيرة نائلة جبر، الدكتور أحمد سعدة؛ مساعد وزيرة التضامن، الكاتبة سماح أبو بكر، والأستاذة بسمة فؤاد عنتر؛ مؤسس والمدير التنفيذي جمعية المستقلين الدولية، وأدارها الدكتور خالد سعدة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن الأمم المتحدة اهتمت مؤخراً بتنشيط وإنعاش دور منظمة الهجرة غير الشرعية، رغم أنها أنشئت فى عام 1951 بسبب خطورة وتداعيات الظاهرة فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مصر انضمت مبكراً للمنظمة، وبلورة نشاطها وخبراتها فى مكافحة الظاهرة فى استراتيجية متكاملة لمعالجة ومكافحة الظاهرة من جذورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "إننا نشهد خطر شديد متفاقم يمكن أن نطلق عليه "متلازمة الهجرة" غير الشرعية يقف وراءها تجار البشر، مشيراً إلى أن هناك أسباب تقف وراء الظاهرة في مصر"، لافتا إلى وجود شبكات غير قانونية وغير مرئية للأجهزة تقف وراء التشجيع و الإيقاع بالضحايا.

وتابع زايد أن التقليد الأعمى لمن نجحت تجاربهم يقف كسبب مهم وراء تشجيع غيرهم على أن يسلكوا نفس المسلك وهو ما يمكن نعتبره "ثقافة منحرفة، مطالبا بتغليظ القانون لمواجهة وردع الشبكات والعصابات التى تقف وراء الظاهرة.

وحذر مدير مكتبة الإسكندرية من تنامى القيم المادية، معتبرا أن النجاح ليس ماديا فقط ولكن النجاح المعنوى مهم أيضاً، مضيفا: "أن النجاح المعنوى الذى حققه اللاعب المصري محمد صلاح لا يقل أهمية عن نجاحه المادي، حيث يمكن أن ترى ذلك وتلمسه فى سعادته بتحقيق أى هدف وإدخال السعادة على متابعيه".