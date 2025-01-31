بمشاركة 100 متسابق.. انطلاق مهرجان الدراجات على كورنيش الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة مهرجان الدراجات على طريق الكورنيش، بمشاركة أكثر من 100 متسابق؛ ضمن فعاليات "ليالي شباب الإسكندرية" المقامة بالمحافظة.



قالت الدكتورة صفاء الشريف؛ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المهرجان يقام في إطار تعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة كجزء من حياتهم اليومية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات ومنطقة الإسكندرية للدراجات؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح صحفي، أن تنظيم تلك الأنشطة يأتي ضمن أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز اهتمامها بالشباب، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على المواطن المصري على كافة المستويات.

وأشارت "الشريف" إلى استمرار تنظيم الأنشطة الرياضية كل يوم جمعة؛ والتي تقام بمنطقة سبورتنج، بما في ذلك رياضات الراكت، الجري، المشي، وغيرها من الأنشطة التي من المقرر تنظيمها في أنحاء مختلفة في الإسكندرية.