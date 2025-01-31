خسائر بالملايين.. حريق هائل يلتهم مجموعة مخازن فى المنطقة الصناعية بأسوان- صور

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أسوان - إيهاب عمران:

نشب حريق هائل فى مخزن تابع لمصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بأسوان، والتهمت النار محتويات المخزن بالكامل وامتدت إلى المخازن المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بنشوب حريق فى مجموعة مخازن بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة أسوان.

انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المخازن والمصانع المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال محمد عبد السلام أحمد أصحاب المخازن المحترقة، إن النار قضت على كل محتويات المخزن والتى تقدر بعدة ملايين، وان خسائر الحريق المبدئية أكثر من 20 مليون جنيه.