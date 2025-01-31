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النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)

05:15 ص الجمعة 31 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
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  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
  • عرض 11 صورة
    حريق السويس
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السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت منطقة قزق بناء وصيانة السفن بحي عتاقة في السويس حريقًا هائلًا أتى على 10 مراكب صيد ولنشات سياحية، حيث استعانت فرق الإطفاء باللوادر لاقتحام كتل النيران، بينما دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط محاولات لمنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة. وأسفر الحادث عن إصابة شخص على الأقل.

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اشتعال 6 مراكب في السويس حريق بمنطقة بناء سفن في عتاقة حريق السويس
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