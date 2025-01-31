النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت منطقة قزق بناء وصيانة السفن بحي عتاقة في السويس حريقًا هائلًا أتى على 10 مراكب صيد ولنشات سياحية، حيث استعانت فرق الإطفاء باللوادر لاقتحام كتل النيران، بينما دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط محاولات لمنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة. وأسفر الحادث عن إصابة شخص على الأقل.

التهم 10 مراكب إلى الآن.. الاستعانة بلوادر لاقتحام كتل النيران بحريق السويس (فيديو وصور)

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تفحم 6 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء السفن في السويس (فيديو)