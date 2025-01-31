كأنها القيامة.. ما تبقى من موقع حريق السويس (فيديو وصور)

السويس - حسام الدين أحمد:

على مدار أكثر من 6 ساعات متواصلة، حاولت فرق الحماية المدنية في السويس السيطرة على ألسنة اللهب، لكن الحريق أتى على 10 مراكب صيد ولنشات نزهة داخل قزق حساني لبناء السفن، مخلفًا مشهدًا أشبه بالدمار الشامل.

هياكل محترقة وركام متفحم

النيران التهمت الأخشاب، وألياف الفايبر جلاس، والمواد الأخرى التي تشكل بدن المراكب، فيما لم تصمد أمام ألسنتها سوى الأجزاء المعدنية، مثل مقدمة المركب "البروة"، والشاسيه، والقوائم، والعريش، التي بدت كأنها أطلال شاهدة على حجم الكارثة.

جهود مستمرة لإخماد الحريق

وتواصل فرق الحماية المدنية، بمساندة شركات البترول في الجمعية الجغرافية بالسويس، محاولاتها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، حيث دفعت شركتا النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول بمعدات متخصصة لتعزيز جهود الإطفاء وسط تحديات كبيرة في احتواء النيران.