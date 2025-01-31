تفحم 6 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس (فيديو)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفحمت 6 مراكب في حريق ضخم اندلع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمنطقة قزق بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس.

تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران.

وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، في حين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المصاب.