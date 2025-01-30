المؤبد لثلاثة متهمين وبراءة ثلاثة في قضية عصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في الهجرة غير الشرعية، فيما برأت المحكمة ثلاثة آخرين في القضية ذاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، وعضوية المستشارين إيهاب شاهين، عمر علم الدين، وأحمد راجح، مدير نيابة ميناء الإسكندرية، وأمانة سر مينا مجدي.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1821 لسنة 2024 جنايات الميناء، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بشأن تشكيل إجرامي منظم لتهريب المهاجرين. وكشفت التحقيقات أن المتهم "م.س.ال"، المعروف بـ"أبو سلطان"، كوّن شبكة لاستقطاب وتهريب الشباب والأطفال عبر الدروب الصحراوية إلى ليبيا، تمهيداً لنقلهم بحراً إلى أوروبا، بمساعدة آخرين تولوا تجهيز المراكب واستدراج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن نشاط التشكيل امتد إلى ليبيا، اليونان، وإيطاليا، مما عرّض حياة المهاجرين للخطر، وأسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ثمانية أطفال.

وعقب ضبط المتهمين، أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم السابق.