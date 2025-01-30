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تعيين اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص بالقليوبية

01:42 م الخميس 30 يناير 2025

اللواء محمد عبد الجليل

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في محافظة القليوبية، نقلا من وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة أسوان.

وكشفت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن الرئيس الجديد لمدينة الخصوص كان يشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان وقبلها رئيس حي منشية ناصر ورئيس حي الساحل وحاصل على دكتوراه الفلسفة والعلوم البيئية كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس وماجستير علوم البيئة قسم اقتصاد وقانون كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية من جامعة عين شمس.

ودبلوم إدارة موارد بشرية - كلية التجارة جامعة حلوان ودبلوم إدارة محلية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة و بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

أشار بيان محافظة القليوبية أن رئيس مدينة الخصوص الجديد حاصل علي دورات في إدارة الأزمات والتفاوض من أكاديمية ناصر العسكرية.

وصناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية والدراسات الإستراتيجية في الأمن القومى أكاديمية ناصر العسكرية ونظم اتصالات من دولة السويد، وإدارة المراكز التكنولوجية من دولة أرمينيا.

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اللواء محمد عبد الجليل القليوبية مدينة الخصوص
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