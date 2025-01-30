ضبط 27 طن أسماك فاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حملات التفتيش التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات الغذائية المتداولة.

وشنت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومباحث التموين، ومباحث الوزارة، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 15 طنًا من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 12 طنًا من الأسماك مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الدكتور حامد موسى الأقنص، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة الغش التجاري وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية إلى المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تهدد الصحة العامة.