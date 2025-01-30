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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد

11:43 ص الخميس 30 يناير 2025
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    اعتماد نتيجة الإعدادية بالوادي الجديد (1)
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    محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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    اعتماد نتيجة الإعدادية بالوادي الجديد (2)
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا، كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح ومواصلة التفوق بالفصل الدراسي الثاني لتحقيق نتائج مُشرفة، وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.

رابط النتيجة :

نتيجة الصف الثالث الاعدادى

نتيجة الصف الثالث الاعدادى

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الوادي الجديد
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