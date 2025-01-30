تضامن كفر الشيخ تجمع مساعدات غذائية لأهالي غزة- صور

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، استعدادات المديرية لتجميع المساعدات العينية، والغذائية لأهالي غزة الفلسطينية، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، اليوم الخميس، أن المديرية بدأت تتلقى المساعدات لأهالي غزة الفلسطينية عبارة عن كراتين تحتوي على المواد الغذائية من الجمعية الخيرية على مستوى مدن ومراكز كفر الشيخ، لتجميعها بالمخازن المعدة في المحافظة ومديرية التموين.

وكلف مسلم الدكتورة نسمة حليم، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، وخالد عبدالعظيم، مدير مركز المعلومات بالمديرية، بمتابعة تلقي كراتين المساعدات من الجمعيات الخيرية، بحضور الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لتذليل العقبات أثناء التخزين تمهيدًا للشحن وإرسال قوافل غذائية إلى فلسطين، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني النشطة لها دورًا مهمًا في رفع الوعي بشأن الظروف الإنسانية في غزة، ووفق ذلك لابد من لابد الاستجابة السريعة من الجميع لتقديم الطعام والمستلزمات الغذائية والعينية وكل مايلزم لدعم ومساعدة أهل غزة في فلسطين.