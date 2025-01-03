مصرع طالب أزهري في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي طالب مصرعه، بعد تعرضه لحادث مروري علي الطريق السريع الواصل بين مدينتي باريس والخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق الخارجة باريس نتج عنه وفاة الطالب محمد ناصر عبد العال العوامى 18 عاما بالصف الثانى الثانوى الأزهرى.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.