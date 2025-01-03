محافظ القليوبية يجتمع بأصحاب المصانع في باسوس

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المصانع بقرية باسوس بحضور المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك لبحث سُبل تطوير المنطقة الصناعية وإدراجها ضمن الخطط الرسمية للدولة.

أكد المحافظ على أهمية تطوير المناطق الصناعية القائمة وتقنين أوضاعها، مشيراً إلى أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتنمية الإنتاج المحلي.

شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع بالمنطقة، والتي تمثلت في صعوبة فتح أسواق التصدير، وتكرار عمليات التفتيش، وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة نقص مادة النحاس.

وفي هذا الصدد، أعلن المحافظ عن وضع خطة عمل شاملة لتطوير المنطقة، تشمل حصر المصانع وتقنين أوضاعها، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتراخيص، ودعم التصدير.

وأكد المحافظ علي دعمه الشديد لإعادة تطوير المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة، والتي تُعد إحدى الأدوات الفعالة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات، منوهًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً غير مسبوق بإنشاء المُجمعات الصناعية، بما يُساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل لعددٍ كبير من الشباب والمُساهمة الفعلية في زيادة الدخل القومي.

وأكد حرصه على تحويل منطقتي باسوس والعكرشة إلى مُدن صناعية نموذجية مُقننة تستمع بخدمات وبنية تحتية سليمة، تكفُل لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعظيم جودة الإنتاج وعوائدة، بما في ذلك الشراكة والإتفاق مع شاغلي المناطق من العمالة وأصحاب المصانع وحصرهم وإدخالهم تحت مظلة القانون.

وتطرق الإجتماع إلى ضرورة عمل دراسة كامله مُتكامله لتقييم الوضع الحالي في منطقتي باسوس والعكرشة وحصر أنواع الصناعات بتلك المناطق، وكيفية تقنين مُختلف الصناعات كلاً حسب مجاله، وتشجيع أصحاب الصناعات للبدء بتقنين أوضاعهم لما فيه النفع لهم ولزيادة الإنتاجية والحركة الاستثمارية بالمنطقة.

من جانبه، أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم كافة الدعم اللازم لأصحاب المصانع في المنطقة لتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.