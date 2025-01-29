بالصور- استخراج مضخة عطور من معدة رضيع في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:



تمكن فريق طبي بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر سنة و3 أشهر، بعد أن ابتلع مضخة زجاجة عطور استقرت في معدته حيث جرى التدخل الجراحي السريع واستخراج الجسم الغريب.

وكشف الدكتور ضياء الزامل، مدير مستشفى العامرية العام، تفاصيل التدخل الجراحي الذي أجري لأول مرة بالمستشفى بواسطة طاقم قسم جراحة المناظير بالمستشفى بالتعاون مع قسم التخدير.

وقال "الزامل" إن الطفل وصل قسم الطوارئ بمستشفى العامرية بصحبة والدته التي أخبرت الأطباء أن ابنها ابتلع مضخة بلاستيكية من زجاجة عطر قبل ساعتين من وصولهما للمستشفى، وطلب الدكتور عماد الصباغ أخصائي جراحة المناظير عمل أشعة على البطن لفحص الحالة بشكل أكثر دقة.

وأضاف أنه حسب راوية الأم ونظرا لأن الأشعة السينية لم تظهر الجزء البلاستيكي للمضخة المبتلعة؛ جرى اتخاذ القرار بعمل منظار فورا، حتى عثر على الأنبوب البلاستيكي في جدار الاثني عشر وكان قد تسبب في قرحة في جدار الاثني عشر رغم عدم مرور أكثر من ساعتين على ابتلاعه.

وأوضح مدير المستشفى أن الفريق الطبي تمكن من استخراج الجسم الغريب، وخرج الطفل من المستشفى بعد تحسن حالته وعاد إلى منزله سليما بعد ساعة واحدة فقط من إجراء المنظار.

شارك في الجراحة الدكتور أحمد ناجح، رئيس قسم جراحة المناظير، الدكتور عماد الصباغ، أخصائي جراحة المناظير، الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم التخدير، بمعاونة فريق متخصص من تمريض العمليات؛ تحت إشراف الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

من جانبها وجّهت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الشكر للفريق الطبي المشارك، لسرعة تصرفهم لإنقاذ الطفل، وثمنت التنسيق المستمر بين الأقسام بما يعزز أهمية التكامل بين أفراد القطاع الطبي لتقديم خدمة طبية متكاملة للمريض؛ وأكدت استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.