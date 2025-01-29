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رضيعة في المنور.. قرار من النيابة بشأن مراهقة بيجام وحبيبها بعد التخلص من طفلتهما بالقليوبية

01:04 م الأربعاء 29 يناير 2025

رضيع المنور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس شاب وفتاة، لاتهامهما بإلقاء رضيعة بمنور عقار بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق، إيداع الطفلة دار رعاية بعد تحسن حالتها الصحية وموالاة الاستعلام عنها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على رضيع حديث الولادة بمنور عقار سكنى، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم إجراء التحريات، وتبين أن طفلة عمرها لا يتعدى 15 عاما هي من ألقت الرضيعة بعد ولادتها، بسبب علاقة غير شرعية، وقررت التخلص منها فور ولادتها داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة وشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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