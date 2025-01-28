حريق يلتهم محل أدوات كهربائية في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

اندلع حريق داخل محل تجاري متخصص في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حي الأربعين في محافظة السويس، ما أدى إلى تدمير محتويات المحل بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالسويس بلاغًا بنشوب حريق في محل قريب من مركز شباب سليم الحي. وتم إرسال سيارتي إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال التجارية المجاورة أو باقي أجزاء العقار.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران بسرعة، وأشارت المعاينات الأولية إلى أن الحريق بدأ من داخل المحل، ويرجح أن يكون سبب الحادث ماسًا كهربائيًا.

وأفاد شهود عيان أن المنطقة كانت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب أعمال صيانة في المحولات والخطوط المغذية، وبعد عودة التيار بشكل مفاجئ، اشتعلت النيران في المحل.

وما يزال التحقيق جاريًا لتحديد الأسباب التفصيلية للحريق، فيما أكدت الجهات المختصة أن الخسائر اقتصرت على أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية.