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اختناق 3 أطفال وسيدة في تسرب غاز بالمنيا

07:43 م الثلاثاء 28 يناير 2025

حالة اختناق نتيجة تسرب غاز

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المنيا - جمال محمد:

أصيب أربعة أشخاص، مساء الثلاثاء، بحالات اختناق إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهم في شارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى الموقع. وتبين إصابة كل من: عزة قدري قوته (45 عامًا)، رحيم عمران قدري (عام واحد)، لؤي رضا فاروق (6 سنوات)، ومالك محمد جمعة (4 سنوات)، حيث يعانون من هبوط عام بالجسم واضطراب في درجة الوعي.

نُقل المصابون إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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اختناق بالغاز حالات اختناق تسرب غاز المنيا
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