بالصور- تعديل مسار أعمدة الإنارة الواقعة في مجرى سيل سرابيط الخادم بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، زيارة إلى منطقة سرابيط الخادم التابعة لقرية الرملة، للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتواجد والتواصل المستمر بين رؤساء المدن والمواطنين، لحل المشكلات التي تواجههم، والسعي لتوفير الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

وطالب المواطنين من رئيس المدينة تعديل أماكن بعض الأعمدة الكهربائية لتكون بعيدة عن مجرى السيل.

وحرص رئيس المدينة على إطلاع على موقع الأعمدة، ووعدهم بالعمل على حل المشكلة وتعديل مسار الأعمدة بما يخدم الصالح العام.

وقال رئيس المدينة، إنه سيجري تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة الهندسية وشركة الكهرباء، لتفقد الموقع لإبداء الرأي واتخاذ اللازم، بهدف الحفاظ على المال العام بحماية الممتلكات، وبالتالي حماية الأرواح خاصة الأطفال.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ مشروع إطلاق التيار الكهربائي داخل 3 وديان تابعين لقرية الرملة بتكلفة 158,601 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من المشروع في نهاية شهر فبراير المقبل، كما جاري العمل بمشروع توصيل التيار الكهربائي لتجمعات خشم القردة "1 – 2"، وجرجور "1- 2"، و مليح، وأم الطرفاء، وصديق، إضافة إلى وادي مسبع ، ووادي مشيش، ويتضمن غرفة تحسين جهد بمشتملاتها في الشيخ حبوس، وخط هوائي شامل الأعمدة والوصلات والعوازل بطول 45 كيلو متر، ومحولات منهم 8 محولات قدرة 100 ك. ف. ا، ومحولان قدرة 80 ك. ف. ا، إضافة إلى تركيب 300 عمود جهد منخفض توزع على 10 تجمعات طبقاً للمعاينة.

وأكد أن المدينة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة في كافة المجالات، وخاصة المجال الترفيهي، خاصة أنه لا يوجد متنفس ترفيهي عام لخدمة المواطنين بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من جلسة البت المالي والترسية لعملية إنشاء حديقة أبوزنيمة الواقعة على الطريق الساحلي بين مبنى مجلس المدينة وحتى قسم الشرطة على مرحلتين، وسيجري تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.