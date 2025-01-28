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سقوط طالب بالمرحلة الثانوية من أعلى سور الكوبري العلوي في الفيوم

01:32 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

اسعاف

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الفيوم - حسين فتحى:

أصيب طالب ثانوي بإصابات بالغة إثر سقوطه من أعلى سور الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طالب بالمرحلة الثانوية من أعلى سور الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم، يُدعى "حازم عيد عبد اللطيف"، 16 عاما، مقيم بقرية الإعلام.

كشفت تحريات المباحث، أن طالب الثانوى كان يجلس على سور الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم، وفجأة اختل توازنه فسقط من ارتفاع 5 أمتار على الأرض.

تم نقل الطالب المصاب لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وأخطرت نيابة بندر الفيوم لتولي التحقيق.

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إسعاف النيابة العامة سقوط طالب ثانوي من أعلى كوبري في الفيوم الفيوم الكوبري العلوي في الفيوم
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