اختبارات اختيار المتطوعين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة عن اختتام لجنة المتطوعين لمقابلات المتقدمين للتطوع في فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان.

ونظمت اللجنة مقابلات مكثفة لشباب وفتيات الإسماعيلية لاختيار فريق تنظيمي للمهرجان الذي سيُقام تحت رئاسة المخرجة هالة جلال، في الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل.

وقد استقبلت اللجنة نحو 120 طلبًا للتطوع، تم اختيار 80 منهم لإجراء المقابلات الشخصية، على أن يتم اختيار الأكثر كفاءة بناءً على معايير مثل الحماس، المهارات التنظيمية، والقدرة على العمل الجماعي.

سيتولى الفريق المُختار مسؤوليات متنوعة مثل استقبال الضيوف، تنظيم حفلي الافتتاح والختام، والإشراف على العروض السينمائية والورش التدريبية.

وأعربت المخرجة هالة جلال عن تقديرها لإقبال الشباب على التطوع، مشيدة بحماسهم وشغفهم بالسينما، مؤكدة أن الفريق سيلعب دورًا محوريًا في إنجاح المهرجان.

من جهته، أكد المخرج محمد محمدين، مسؤول المتطوعين، أن اختيار الفريق تم بعناية لضمان جاهزيته لتحمل المسؤوليات التنظيمية، مشيرًا إلى أن المتطوعين يتحدثون لغات متعددة.

وأشادت حنان الضبع، عضو لجنة اختيار المتطوعين، بالحماس الكبير الذي أظهره المتقدمون، مؤكدة أن المتطوعين هم العمود الفقري لأي مهرجان، وأن الفريق المختار سيُظهر أفضل صورة لمدينة الإسماعيلية والمهرجان.

وأضافت سهى سليم، عضو اللجنة، أن الاختيار تم بناءً على معايير دقيقة لضمان تشكيل فريق قادر على المساهمة بشكل إيجابي في فعاليات المهرجان.

يُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، ويُركز على عرض الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، ليكون منصة للتواصل الثقافي والإبداع.