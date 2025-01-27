هبوط أرضي بمنية النصر في الدقهلية بسبب تسرب مياه الصرف الصحي -صور

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الدقهلية-رامي محمود:

وقع هبوط أرضي بشارع الجامع الكبير بنطاق مدينة منية النصر التابعة لمحافظةالدقهلية، وذلك جراء تسرب للمياه دون خسائر فى الأرواح والممتلكات وانتقلت فرق من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب للتعامل مع الحادث.

كانت منطقة شارع الجامع الكبير بنطاق مدينة منية النصر، شهدت هبوطا أرضيا فى أجزاء من التربة نتيجة حدوث تسرب للمياه بسبب كسر بإحدى مواسير الصرف.

وانتقل محمد الدسوقي رئيس المدينة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى العمل على إصلاح الكسر والهبوط الأرضي بحضور محمد العشري مسئول الصرف الصحي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أضرار بمحيط المنزل أو خسائر بشرية.

وأكد رئيس المدينة، ضرورة استمرار الاهتمام بالمرافق الحيوية بنطاق المدينة والوحدات القروية و متابعة كافة المرافق الحيوية من ( كهرباء - مياه - صرف - وغيرها من المرافق ) بنطاق المركز.