اللواء هشام الشيمي يعقد لقاءً مفتوحاً مع مواطني الأقصر -صور

الأقصر-محمد محروس:



عقد لواء أ.ح دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، لبحث شكواهم بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختلفة لإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون، وذلك بحضور مديري المديريات الخدمية، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين.

وأوضح السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، أن لقاء اليوم المفتوح يستهدف بالدرجة الأولى رفع المعاناة عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال حل مشكلاتهم، لذلك يتم بحث ومناقشة كل شكوى على حدة والتنسيق مع الجهات المنوطة لوضع أنسب الحلول لكل شكوى وتوجيه المواطن للجهة المناسبة لاتخاذ اللازم حيال شكواه.

وأحال الشيمى، عددًا من الشكاوى إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، مؤكداً ضرورة حصول كل مواطن على حقه في إطار القانون، مشيرا إلى أن توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر تؤكد علي أهمية خدمة المواطنين بالدرجة الأولى.

وشهد لقاء اليوم المفتوح بحث عدد 25 طلبًا تنوع ما بين الحصول على فرص عمل، و صرف معاش تكافل وكرامة وتوفير وحدات سكنية وتوصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحى إلى جانب عدد من الشكاوى الفردية بشأن إنهاء إجراءات ملفي التقنين والتصالح.