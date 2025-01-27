كانت تعاني من إعاقة حركية.. مصرع ربة منزل غرقا فى ترعة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، مصرع ربة منزل غرقا داخل ترعة ميت يزيد المارة بذات الناحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوفاة ربة منزل غرقا داخل ترعة ميت يزيد بقرية سجين الكوم.

وانتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين غرق ربة منزل تدعي "سارة. م. ال" 30 عاما، متزوجة، نتيجة سقوطها فى ترعة ميت يزيد المارة بقرية سجين الكوم، بعد أن اختل توازنها، وهي كانت تعاني من إعاقة حركية، جراء تعرضها لحادث مسبقاً، والتصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبه جنائية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.