"لف حبلها حول رقبته ومشى بها في الشارع".. جاموسة تسحل طفلاً حتى الموت بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، عقب سحل جاموسة له أثناء السير بها في الطريق العام، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول "محمد. ك" 9 أعوام تلميذ جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ادعاء اعتداء من ماشية.

أفادا كل من والدة المتوفي "سماح. ع" 27 عامًا ربة منزل، وجد الطفل لوالده "أنور. م" 68 عامًا مزارع، بأنه أثناء نقل "محمد" رأس ماشية "جاموسة" من حظيرة المواشي خاصتهم إلى المنزل قام بربط الحبل الخاص بها حول رقبته والسير بها في الشارع، وحال ذلك قامت الجاموسة بالعدو وشده بالطريق لمسافة حوالي نصف كيلو متر، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.