ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم طريق جمصة في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل مستشفى جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية 7 مصابين إثر حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى نصف نقل على طريق (المنصورة - جمصة الساحلي) أمام قرية السلسول.

أسماء المصابين:

ساهر عاطف عبدالعليم (21 عامًا): مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

أشرف محمد محمد (40 عامًا): مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

محمود سعد محمود (35 عامًا) - مقيم بمركز بيلا، كفر الشيخ: مصاب بكسر بالساق اليسرى.

نصر محمد المعداوي (62 عامًا): مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

الشحات محمود محمد (57 عامًا) - مقيم قرية البغدادي، بلقاس: مصاب بكدمات بالجانب الأيسر.

أحمد سمير سعد (30 عامًا) - مقيم بكفر الشيخ: مصاب بكسر بالساعد الأيمن.

فتحي محمد أحمد حسن (35 عامًا) - مقيم الجرايدة، كفر الشيخ: مصاب بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوقوع الحادث. وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.