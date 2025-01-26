الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شارك اللواء الدكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

حضر الاحتفالية الشيخ علي صديق، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية وشعبية، وجمع من أهالي الأقصر.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية، كما ألقى الشيخ علي صديق خطبة تناولت الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، وأبرزت القيم الأخلاقية العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته، نقل اللواء هشام الشيمي تهنئة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لأهالي المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والرخاء.