إعلان

الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (صور)

11:22 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (7)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (5)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (8)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (3)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (6)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (2)
  • عرض 8 صورة
    الأقصر تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

شارك اللواء الدكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

حضر الاحتفالية الشيخ علي صديق، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية وشعبية، وجمع من أهالي الأقصر.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية، كما ألقى الشيخ علي صديق خطبة تناولت الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، وأبرزت القيم الأخلاقية العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته، نقل اللواء هشام الشيمي تهنئة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، لأهالي المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والرخاء.

اللواء الدكتور هشام الشيمي الأقصر مديرية أوقاف الأقصر ذكرى ليلة الإسراء والمعراج مسجد السيد يوسف علماء الأزهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حريق يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد

إعلان

إعلان

عاجل - مصر تعلّق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إليها
"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟