مستشفى كفر الزيات العام ينجح في إنقاذ حياة شخص تناول حبة غلة

الغربية - مروة شاهين:

استقبل مستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شابًا في العقد الرابع من العمر، إثر تناوله حبة الغلة السامة، حيث نجح أحد الأطباء في إنقاذ حياته بعد متابعة دقيقة للحالة، وذلك لأول مرة في تاريخ المستشفى، حيث عادةً ما تُسجل مثل هذه الحالات حالات وفاة خلال ساعات قليلة من تناول الحبة السامة.

أوضح الدكتور أحمد شلش، أخصائي العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام، تفاصيل الحادثة، حيث وصل إلى المستشفى المريض محمد م، 45 عامًا، في حالة خطيرة، وكان يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، انخفاض مستوى الأوكسجين، ارتفاع نسبة الحموضة وغازات الدم، وارتفاع عدد كرات الدم البيضاء.

تم إدخال المريض إلى العناية المركزة وتم التعامل مع حالته وفقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة بوزارة الصحة لعلاج حالات تناول حبة الغلة السامة. حيث تم إجراء الإسعافات اللازمة ووضع المريض تحت الملاحظة الدقيقة لمدة ثلاثة أيام. كما تم إعطاؤه نحو ستة علب من زيت البارافين عند وصوله إلى المستشفى، بالإضافة إلى تقديم المحاليل اللازمة لرفع ضغط الدم وإجراء جلسات تنفسية لرفع نسبة الأوكسجين في الدم.

بعد مرور ثلاثة أيام، تحسنت حالته بشكل ملحوظ، وبدأت وظائف الجسم في العودة إلى طبيعتها، وتمكن من تناول الطعام بعد زوال مرحلة الخطر. وقد أعربت أسرة المريض عن شكرها العميق لفريق الأطباء في مستشفى كفر الزيات على جهودهم المبذولة في إنقاذ حياة المريض.