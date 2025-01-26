أجواء ضبابية.. محافظة الإسكندرية تحذر من كثافة الشبورة المائية

الإسكندرية - محمد عامر:

حذرت محافظة الإسكندرية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم الأحد، تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدًا الاثنين في الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.