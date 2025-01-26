محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن من الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج هي أن بعد المحن تأتي المنح، وبعد العناء يأتي العطاء، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في السعي والاجتهاد والصبر لتحقيق التقدم والازدهار.

وأضاف المحافظ في كلمته خلال الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، التي نظمتها مديرية الأوقاف بالدقهلية، أنه يدعو الله بالتوفيق والنجاح لشعب مصر، مشيدًا برجال الشرطة في عيدهم، مقدمًا لهم تحية تقدير وعرفان.

وقال محافظ الدقهلية: "أقدم خالص التهاني القلبية لكم وللشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوبنا جميعًا، والتي تتزامن مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي"، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل الفتن والشرور، وأن يوفق الجميع في استكمال مسيرة البناء والعطاء.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مساء اليوم الأحد، بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأوقاف والأزهر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومواطني الدقهلية.

بدأت الاحتفالات بليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بتلاوة آيات من القرآن الكريم والابتهالات الدينية، حيث قدم الحفل الشيخ أحمد شرف إمام مسجد النصر. ثم ألقى الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف كلمة هنأ فيها الحضور بذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن الرحلة كانت بمثابة تعويض للنبي عن الشدائد التي واجهها في سبيل الدعوة، داعيًا الجميع إلى الإيمان بضرورة العمل والاجتهاد لتجاوز التحديات والمحن من أجل بناء وطن يوفر سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والمقبلة.