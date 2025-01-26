بيان من "تعليم أسيوط" بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، استمرار عملية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

تتم عملية التصحيح داخل أربعة مقار بمدارس جمال فرغلي سلطان، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله النديم، والخياط الإعدادية.

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية تشمل مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات.

وشدد على المعلمين ومقدري الدرجات بضرورة الدقة والعدالة في عملية التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأشار دسوقي إلى أن المديرية بذلت قصارى جهدها لخلق بيئة مناسبة للتصحيح، تضمن راحة المعلمين وتركيزهم على عملهم. كما أكد على ضرورة إبلاغه بأي مشاكل قد تواجههم فور ظهورها ليتم حلها على الفور.

وأكد حرص الوزارة ومحافظ أسيوط، اللواء هشام أبوالنصر، على توفير جميع احتياجات المعلمين والمقدرين، بما في ذلك تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصحيح.