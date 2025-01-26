رئيس هيئة الطرق والكباري يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خلال زيارته للمحافظة لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها.

وخلال اللقاء تابع رئيس الهيئة، آخر مستجدات الأعمال بمحور الفشن الحر على النيل، والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالأعمال الصناعية، وأعمال الطرق، بجانب مناقشة الآليات اللازمة لتوفير بعض المتطلبات لسرعة الإنتهاء من مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلى منصور، لتشغيله وتخفيف الضغط على موقف محي الدين الحالي، وكذا البدء في أعمال طرح مكونات المشروع من محلات، وأكشاك لتنمية المنطقة المحيطة بالمجمع، خاصة عقب الإنتهاء من أعمال توصيل المرافق،وتركيب المظلات والتندات.

وتمت مناقشة موقف بعض مشروعات الكبارى العلوية سواء على الطرق الزراعية، أو مزلقانات السكة الحديد، مثل كوبري الشاملة على الإبراهيمية، وكوبري الواسطى على مزلقان الفيوم، والمرحلة الثانية من كوبري الميمون العلوي على الطريق الزراعي، علاوة على مناقشة موقف الأعمال بطريق دمو.

وشدد رئيس الهيئة على تطبيق معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية، والبرامج الزمنية المُحددة، مع المتابعة الدورية للشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكباري ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.