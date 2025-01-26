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الملاكى نزلت الترعة.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج -صور

01:12 م الأحد 26 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    تصادم سيارتين بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تصادم سيارتين بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تصادم سيارتين بسوهاج
  • عرض 5 صورة
    تصادم سيارتين بسوهاج
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين على طريق "جهينة- طهطا".

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا باصطدام سيارة ملاكي وأخرى أجرة "ميكروباص" على طريق "جهينة- طهطا"، ما تسبب فى إصابة: "وليد. م" 34 عامًا سائق السيارة الميكروباص، و"كريم. ج" 55 عامًا سائق سائق السيارة الملاكي ويقيم قرية الطليحات، و"محمد. ا" 42 عامًا عامل، و"عبدالحميد. أ" 60 عامًا عامل، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل المصابين لمستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

- عمار عبدالواحد: سوهاج طريق جهينة سيارة ملاكي
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