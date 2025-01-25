ضبط 65 كرسيًا و25 ترابيزة و15 شيشة في حملة إزالة إشغالات بالدقهلية -صور

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الدقهلية - رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشن حملة لرفع جميع الإشغالات بمنطقة مدينة مبارك بمدينة المنصورة، مشددًا على عدم التهاون في تشويه وتعطيل الشوارع بمدينة المنصورة وجميع المدن، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الشكل العام للشوارع بجميع مدن المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، عدم التهاون مع كل من يخالف القوانين التي تكفل حق المواطن في عدم تعطيل الحركة المرورية أو إشغال الأرصفة المخصصة لمرور المشاة وبما يحفظ للمدن مظهرها الحضاري والانضباطي.

وأضاف أنه يتابع بشكل شخصي مدى التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ تلك التعليمات على مستوى المدن والمراكز والأحياء من خلال جولاته اليومية المفاجئة.

وكان محافظ الدقهلية أثناء مروره اليومي لتفقد المدينة، كلف وائل عابد نائب رئيس حي غرب المنصورة والمشرف على أعمال حي جنوب، بشن حملة لرفع الإشغالات بمدينة مبارك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى والمتابعة اليومية.

وقامت مساء اليوم، حملة لرفع الإشغالات بشارع الغيط بمدينة مبارك، بحضور ا ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة، و محمد المرسي مدير الإشغالات، ومسئولي إدارة الإشغالات بالحي، وتمت مصادرة 65 كرسي، و 25 ترابيزة، و15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.