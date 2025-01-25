السيطرة على تسريب غاز بعد كسر أحد الخطوط فى المنيا

المنيا-جمال محمد:

سيطر فريق من الفنيين بشركة الغاز، مساء اليوم السبت، على تسريب حدث بأحد الخطوط في مركز مغاغة محافظة المنيا، نتيجة كسر الخط أثناء حفر إحدى الشركات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز مغاغه، بلاغاً بوجود تسريب غاز طبيعي بأحد الخطوط بالطريق الدائري بالقرب من قرية ميانة، إثر كسر ناتج عن حفر إحدى الشركات لتوصيل كابلات كهرباء.

وجرى إبلاغ فريق من الفنيين ومهندسي شركة الغاز، الذين انتقلوا لموقع التسريب، وإغلاق كافة المحابس الرئيسية والتغذية لكافة الخطوط القريبة، وتم التعامل مع الكسر، وتحويل خط الغاز إلى أحد الخطوط البديلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.