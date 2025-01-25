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تدريب أطباء مستشفى أجا على كيفية التعامل مع حالات التسمم الحاد -صور

08:02 م السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    تدريب أطباء مستشفى أجا
  • عرض 4 صورة
    تدريب أطباء مستشفى أجا
  • عرض 4 صورة
    تدريب أطباء مستشفى أجا
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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات تدريب أطباء مستشفى أجا المركزي على كيفية التعامل الأمثل مع حالات التسمم الحاد تمهيداً لإعلان المستشفى كأول وحدة من نوعها تابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، إلى أنه جارِ العمل على إنشاء 4 وحدات للسموم بمستشفيات (أجا المركزى _ السنبلاوين - بلقاس - المنزلة ) وسيتم البدء بمستشفى أجا نظراً لتوافر القوى البشرية اللازمة بها.

شارك بالتدريب 70 طبيباً من مختلف الأقسام المعنية بالتعامل مع حالات التسمم من أطفال وباطنة ورعايات وذلك استكمالاً لخطة ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لرفع كفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع حالات التسمم الحاد.

استمرت الدورة التدريبية على مدار يومين متتاليين , وحاضر بها الدكتورة انتصار عبدالمنعم نظمي، مسئول السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة حيث تناولت بالشرح أساسيات التعامل مع أشهر حالات التسمم وكيفية تقديم أفضل خدمة طبية لتلك الحالات مثل حالات الانتحار، بالإضافة لشرح المواد الغير سامة وكثيرة التردد على المستشفيات لتعريف الأطباء بطبيعتها.

واختتمت فعاليات البرنامج بمناقشة بعض حالات التسمم في صورة case scenario، حيث تم تقسيم الحضور لمجموعة فرق لعرض كل حالة وشرح كيفية التعامل معها، وذلك كنوع من المحاكاة العملية والتطبيقية لما تناولته الدورة.

تدريب الأطباء مستشفى أجا التسمم الحاد حالات التسمم
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