محافظ الإسماعيلية يناقش تعزيز الإنتاج الحيواني ومشروعات الألبان بالقنطرة شرق

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

بحث اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، سبل دعم وتنمية مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان خلال اجتماع موسّع عقد اليوم السبت، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبونار، المستشار الاقتصادي للمحافظة، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري، إلى جانب ممثلي شركات القطاع الخاص، والبنك الزراعي المصري، ومسؤولي الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، وعدد من قيادات مركز ومدينة القنطرة شرق.

ناقش الاجتماع كيفية استغلال المساحات الشاسعة في مركز ومدينة القنطرة شرق لإطلاق مشروعات متكاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. وتهدف تلك المشروعات إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب الطموح، مع ضمان توفير المنتجات الحيوانية ومنتجات الألبان بكميات وجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول الاجتماع مقترحًا لإنشاء مزارع لتسمين العجول وإنتاج الألبان، بالإضافة إلى مجازر آلية حديثة ومصانع متخصصة لإنتاج مشتقات الألبان.

تسعى هذه المشروعات إلى تقليل الفجوة الغذائية في مجال البروتين الحيواني، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة من خلال التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى تقديم نموذج متكامل يدعم تنمية الثروة الحيوانية باستخدام أحدث الأساليب العلمية، مع إشراك القطاع الخاص لتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة.

كما أكد أن المشروع سيُسهم في تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لمختلف التخصصات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي.

استعرض اللواء أكرم محمد جلال جهود المحافظة في تعزيز الأمن الغذائي، بما في ذلك حصر مزارع إنتاج الدواجن العاملة والمتعثرة، ودعم المزارع غير المرخصة لتقنين أوضاعها، وتهدف هذه الجهود إلى إمداد السوق المحلي باحتياجاته من البيض بأسعار تنافسية وفتح مجالات عمل جديدة للشباب.

أكد المحافظ، أن الإسماعيلية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، تجمع بين تطوير الثروة الحيوانية والزراعية لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الاقتصاد المحلي.