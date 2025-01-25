وفد من القيادات الشعبية يزور المنشآت الأمنية في دهب ويقدم التهنئة لرجال الشرطة -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

ترأس اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، وفد من القيادات الشعبية ورجال المجتمع المدني، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية، لزيارة المنشآت الشرطية وتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم.

وقدم رئيس المدينة والوفد المرافق له التهنئة لرجال الشرطة البواسل، معربًا عن تقديره لتضحياتهم في الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة المصرية مصدر فخر على مر العصور، لقدرتهم على التصدي لكافة المخاطر الداخلية، والتكامل مع القوات المسلحة في حماية المشروعات القومية العملاقة التي جرى تنفيذها والجاري تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس المدينة، أن الشعب المصري دائمًا ما يضرب المثل، في الالتفاف حول رجال الشرطة والقوات المسلحة والقيادة السياسية، ليبهروا العالم بتماسكم وتوحيد أهدافهم نحو حماية مقدرات الوطن.

جدير بالذكر، أن الشرطة يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، والتي راح ضحيتها 50 شهيدًا، و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم، وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وجرى إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري، تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك، والإقرار به في فبراير 2009.