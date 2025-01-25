رئيس جامعة الزقازيق يُهنِّئ مدير أمن الشرقية بذكرى عيد الشرطة

الشرقية - ياسمين عزت:

زار د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، بزيارة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، لتقديم التهنئة لسيادته، ولقيادات الشرطة وجميع أفرادها بمديرية أمن الشرقية، بمناسبة عيد الشرطة الثالث والسبعين.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، والأغاني الوطنية التى تعزز روح الولاء والانتماء لمصر الغالية، كما تَمَّ وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، وعزفت موسيقى السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تَوَجَّهَ رئيس جامعة الزقازيق، ومحافظ الشرقية، برفقة مدير الأمن لاستكمال فعاليات الاحتفال بنادي ضباط الشرطة بالزقازيق.

أَعْرَبَ اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية، خلال كلمته بقاعة كبار الزوار بنادى ضباط الشرطة، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، موجهًا خالص الشكر لرئيس جامعة الزقازيق، والوفد المرافق له على هذه التهنئة الرقيقة.

أشار إلى أن ذكرى عيد الشرطة منذ عام 1952 تُعَدُّ عيدًا للشعب المصرى كله، وتعبيرًا عن الإرادة والتضحية، من أجل رفعة الوطن العزيز وتقدمه، مشيداً بجهود مديرية أمن الشرقية فى المحافظة والمبادرات الرئاسية المختلفة، ثم خَتَمَ كلمته بالدعاء لمصر الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.

في السياق ذاته، أَعْرَبَ د. خالد الدرندلى، عن فخره واعتزازه بالاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة، مقدمًا التحية لِكُلِّ رجالها الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سدًّا منيعًا لحماية هذا الوطن.

أشار إلى أَنَّ ما قدموه من شجاعة وإخلاص سيظل خالدًا في ذاكرة مصر، وشاهدًا على قوة الانتماء والوفاء للوطن، كما أَكَّدَ سيادته أَنَّ عيد الشرطة يمثل مناسبةً وطنيةً عظيمةً، وشاهدًا أمينًا على حب الوطن، والفداء، والإخلاص في العمل؛ فما قام به أبناء مصر من رجال الشرطة البواسل من تضحية وفداء يعد رسالة واضحة لِكُلِّ الأجيال تؤكد أَنَّ هذه المؤسسة العريقة ستظل العين الساهرة على أمن هذا الوطن العزيز؛ بهدف تحقيق الرخاء والتنمية والتقدم.

جَاءَ ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ود. أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء أ.ح أحمد زكي أحمد قائد قوات المظلات، واللواء أ.ح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد غريب قائد منطقة تجنيد الزقازيق، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، والعسكرية، ورؤساء الهيئات القضائية، ونواب البرلمان.

جدير بالذكر أنه فى ختام الاحتفال تَمَّ تبادل الدروع بين رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الشرقية؛ تقديرًا لعطاء سيادته في حفظ الأمن بالمحافظة، وتعبيرًا عن أهمية دور الجامعة فى العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.