ماتت في البانيو.. جنازة مهيبة لصيدلانية المنوفية (فيديو وصور)

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المنوفية- أحمد الباهي:

شيع المئات من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، جثمان الطبيبة أماني فهمي، 35 عامًا، والتي لقيت مصرعها مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضها للاختناق ببخار الماء والغرق أثناء الاستحمام في شقتها.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع "أمانى.ف.غ" 35 عامًا، مقيمة بمدينة الباجور وتعمل طبيبة صيدلانية بالمركز الصحي بالباجور، إثر تعرضها للاختناق ثم الغرق أثناء الاستحمام داخل شقتها.

وأكد مصدر لموقع مصراوي أن نجلها 5 سنوات، فوجئ بها مُلقاة داخل حمام الشقة داخل "بانيو"، وعقب إبلاغ جدته استغاثت بالأهالي، وسرعان ما نقلوها إلى مستشفى الباجور التخصصي إلى أنها كانت فارقت الحياة.

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