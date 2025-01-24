غرقت في "البانيو" بسبب بخار الماء.. وفاة طبيبة صيدلانية داخل شقتها بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهى:

لقيت طبيبة صيدلانية تبلغ من العمر 35 عامًا بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، مصرعها مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضها للاختناق ببخار الماء والغرق أثناء الاستحمام في شقتها بالمنوفية.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع "أمانى.ف.غ" 35 عامًا، مقيمة بمدينة الباجور وتعمل طبيبة صيدلانية بالمركز الصحي بالباجور، إثر تعرضها للاختناق ثم الغرق أثناء الاستحمام داخل شقتها.

وأكد مصدر لـ"مصراوي"، أن نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، فوجئ بوالدته مُلقاة فى حمام الشقة داخل "بانيو"، وعقب إبلاغ جدته استغاثت بالأهالي، وسرعان ما نقلوها إلى مستشفى الباجور التخصصي إلا أنها كانت فارقت الحياة.