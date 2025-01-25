من الفرح إلى القبر.. مشادة كلامية خلال حفل زفاف تتحول لجريمة قتل في منيا القمح

الشرقية - مصراوي:

تحولت زفة عرس إلى مأساة درامية انتهت بوفاة شاب على يد آخر فى ميدان المنسي بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.

بدأت أحداث الواقعة بخلاف بسيط وقع بين شابين خلال الاحتفال بزفاف، إلا أن الخلاف تطوّر وتصاعد، لينتقل الصراع من أجواء الفرح إلى الشارع.

وبعد انتهاء الفرح، التقى الشابان مجدداً في ميدان المنسى بمنيا القمح، وتجددت المشادة الكلامية بينهما، وسرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، وتبادلا اللكمات والركلات، وسدد أحد الشابين طعنة نافذة للآخر باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد مقتل مواطن شاب على يد آخر طعنا بسلاح أبيض في وسط الشارع بالقرب من ميدان المنسي.

وبدورها انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية تعدي شاب يدعى "محمد.خ"، على شاب آخر يدعى "معتز.ال" بسلاح أبيض، مسددا له طعنة أردته قتيلا، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى منيا القمح، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

وقال شهود عيان لـ"مصراوي"، أن شاب كان يستقل دراجة نارية جاء مسرعا وانقض على الشاب المجني عليه، ممسكا بيده مطواة أو سلاح أبيض، وسدد له طعنة فأردته قتيلا، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وحرصت قوات الأمن على نشر قوات كبيرة أمام منزلي الضحية والقاتل، وذلك تحسباً لأي أعمال عنف أو انتقام من قبل أهالي الطرفين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام العام ومنع أي تصعيد في الأحداث.

وتمكنت قوات الأمن، فى وقت لاحق من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وتم نقله إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

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