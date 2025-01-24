شرب الشاي مع التجار.. محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة -صور

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، جولة ميدانية للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات ومتابعة الأسواق بعدد من أحياء مدينة المنيا.

بدأ المحافظ جولته بزيارة منطقة ماقوسة لمتابعة أعمال التطوير لعدد من المرافق وأعمال الرصف والطرق و الإنارة لخدمة قاطني مساكن ماقوسة وعمارات الأوقاف ثم توجه إلى السوق الحضاري بماقوسة للوقوف على تنفيذ مطالب تجار الجملة بسوق الحبشي تمهيداً لنقلهم إلى السوق الجديد بماقوسة، وتشمل تلك الأعمال تمهيد الطريق والرصف وإقامة سور حول المنطقة وتجهيز المدخل المؤدي للسوق والتأكد من الانتهاء من أعمال الإنارة والمياه والاتصالات وكافة الخدمات اللوجيستية.

كما زار المحافظ، منطقة الحبشي وسط المدينة والسوق القديم، والتقى الأهالي واستمع إلى احتياجاتهم، موجها بصرف إعانات عاجلة لعدد من السيدات وكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية.

كما أجرى حوارًا مع الباعة للاطمئنان على توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة والالتزام بالأسعار المقررة، ثم التقى بعدد من تجار الجملة بسوق الحبشى وحرص على تناول الشاي معهم خلال استماعه إلى مطالبهم وتجاذب معهم أطراف الحديث وسط أجواء من الود والتفاهم والحرص على المصلحة العامة في خطوة هادفة إلى تطوير المنطقة والمساهمة في توسيع فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة فى مجالي التجارة والتسوق بالمحافظة، وسيحقق السوق نقلة نوعية تعود بالنفع على الجميع تجارًا ومواطنين.

واختتم المحافظ جولته الميدانية متوجهاً إلى منطقة طه السبع بحي غرب المدينة و سكة تله، وتفقد عدداً من المحال التجارية و مركز الصيانة موجهاً بإزالة بعض الإشغالات لتحقيق المزيد من السيولة المرورية في هذه المنطقة الحيوية المؤدية إلى موقف تلة وتقسيم شادى بحي غرب مدينة المنيا .

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والنائب علي بدوي، عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.