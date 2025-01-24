كسر بالخط الرئيسي يتسبب في انقطاع المياه وتعطل المرور بالمنصورة

انطلاق 45 أتوبيسًا من كفر الشوبك بالقليوبية لمعرض الكتاب (صور)

الدقهلية- رامي محمود:

وقع كسر بخط المياه الرئيسي المار بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن عدد من المناطق وتعثر حركة المرور بالشارع.

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

كما وجه محافظ الدقهلية لإدارة المرور وحي غرب المنصورة بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم الدعم اللازم ومتابعة حركة المرور بالشارع دون تعطيل المواطنين وفتح محاور جديدة للسير إذا استلزم الأمر وتذليل العقبات أمام حركة السيارات والمواطنين بالشارع والشوارع المحيطة.

وأكد محافظ الدقهلية أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت بالمعدات اللازمة على الفور إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش، وجار العمل للانتهاء من إصلاحه حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.