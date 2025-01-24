بالصور- وزير التعليم العالى ومحافظ أسوان يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الجامع

أسوان - إيهاب عمران:

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ سعيد نطران خطيب وإمام المسجد، والتى جاءت بعنوان "نعمة الأمن" فى رحاب الإسراء والمعراج.



وأشار إلى أن من أعظم النعم التى أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن والأمان، والسكينة التي تتحقق فى النفس والأوطان، وهي نعمة لا تقدر بثمن من الأثمان، يهبها الله لمن يشاء من عباده.

وتابع خطيب الجمعة: بالأمن والأمان نسعد فى الحياة، وهكذا كانت مصر وستظل أبداً بإذنه تعالى واحة للأمن والأمان، وحصناً حصيناً للعروبة والإسلام، داعياً بأن يحفظ الله عز وجل مصر وولاة أمرها، وأهلها من كل سوء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.