توسعة نفق سعد زغلول بمدينة بنها لتخفيف التكدسات المرورية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا مع الدكتور فتحي سعد أستاذ الكباري الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وذلك لمناقشة أعمال توسعة نفق سعد زغلول أسفل خط السكة الحديد بمدينة بنها، والذي يربط بين حي المنشية ووسط مدينة بنها وبنها الجديدة.

وأوضح محافظ القليوبية في بيان للمحافظة اليوم، أن ذلك سيسهم في إنهاء أزمة المرور بوسط المدينة بنها لتخفيف التكدسات المرورية بتلك المناطق الحيوية، لتكتمل منظومة تطوير مدينة بنها ويشعر المواطن بتحسن الخدمة وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة تنفيذ جسات للتربة وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الحلول التنفيذية لتنفيذ النفق والذي يعد الأول من نوعه نظرا لتنفيذه تحت أكثر من خط للسكة الحديد، بدون إيقاف القطارات وذلك بطرق هندسية حديثة لإنشاء الأنفاق ومناقشة كافة التنسيقات الخاصة بجميع المرافق الموجودة بالطريق والآليات التنفيذية للتعامل معها حتى يتسنى البدء فى تنفيذ المشروع.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار المشروعات واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشبكات الارضيه والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية والمهندس محمد إبراهيم فودة عضو مجلس تنفيذي لشركة المقاولون العرب ورئيس قطاع الإنفاق وميناء دمياط والمهندس ايمان فاروق مدير إدارة الإنفاق والشدات المنزلقة.