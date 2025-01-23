مصرع شخص وإصابة آخر في حريق بفايد في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخص مصرعه متفحمًا وأصيب آخر في حريق اندلع داخل شقة بالدور الأول من عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة فايد أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، قرب البنك الزراعي.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

أسفر الحادث عن وفاة شخص متفحمًا داخل الوحدة السكنية، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتُجري الجهات المعنية تحقيقات مكثفة للوقوف على أسباب الحريق، بينما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لتأمين العقار والمناطق المحيطة.