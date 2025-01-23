للحد من العنف.. رسالة دكتوراه تدعو لإطلاق تطبيق إلكتروني مصري لدعم ثقافة السلام لدى الأطفال (صور)

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الإسكندرية- محمد البدري:

حصلت الزميلة الصحفية أمنية حسني كريم، نائب مدير تحرير جريدة الأخبار، على درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص الإعلام من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، عن رسالتها المعنونة بـ"دور المحتوى الرقمي في تعزيز ثقافة السلام لدى الأطفال".

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة، الدكتورة سامية جابر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية؛ الدكتور عبد الله عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية؛ الدكتور طه نجم، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية؛ الدكتورة فاتن الطنباري، أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

أوضحت نتائج الدراسة التي قدمتها الباحثة قوة تأثير المحتوى الرقمي على الأطفال، وأظهرت إمكانية استخدام هذا المحتوى لإكساب الأطفال ثقافة السلام، وتقليل توجههم نحو العنف. وقد أكدت الدراسة على دور الوسائط الرقمية في تشكيل عقول النشء والتأثير على سلوكياتهم بشكل إيجابي.

وأوصت الدراسة بإطلاق تطبيق مصري موجه للأطفال يهدف إلى نشر ثقافة السلام ومهاراتها بطريقة جذابة وفعالة، مع ربط محتواه بقضايا المجتمع كجزء من عملية تنشئة الطفل المصري. كما اقترحت تصميم نموذج لبرنامج رقمي يتكون من عدة مراحل لتدريب الأطفال على كيفية حل المشكلات والتحديات المختلفة بأسلوب سلمي وإبداعي، يتجنب العنف ويعتمد على التفكير النقدي كأحد أسس ثقافة السلام.

شمل النموذج المقترح أيضًا إطلاق منصة للحوار والتعاون بين الأطفال، وتنظيم مسابقات لصنع مبادرات إيجابية في مجتمعهم. كما تضمنت الدراسة تقديم ألعاب إلكترونية جذابة تدور حول قيم ثقافة السلام، مثل التعاون والرحمة والتعاطف ومساعدة الآخرين، بدلاً من العنف والقتل.

وطالبت الباحثة في رسالتها بتطوير حملات لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بكيفية التعامل السليم مع المحتوى الرقمي وفهم أخطاره ومزاياه، وكيفية تطويعه لخدمة المجتمع. وأوصت بتضمين هذه المفاهيم في المناهج الدراسية لتكون جزءًا من عملية التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة السلام ومكافحة العنف في المجتمع، من خلال استثمار الوسائط الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في تنمية وتوعية الأطفال، ودعم القيم الإيجابية لديهم منذ الصغر.