جائزة خاصة من الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

يشارك الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي" (FIPRESCI) في الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، من خلال تقديم جائزة مميزة لفيلم من الأفلام المتنافسة في مسابقات المهرجان الرئيسية.

يُعد “فيبريسي” من أبرز الاتحادات السينمائية العالمية، حيث يضم في عضويته منظمات وطنية لنقاد السينما والصحفيين من أكثر من 50 دولة. يهدف الاتحاد، الذي تأسس في عام 1930 في بروكسل، إلى تعزيز الثقافة السينمائية ودعم الأفلام التي تتميز بالإبداع والمغامرة. ويرأس الاتحاد حاليًا الكاتب والناقد السينمائي المصري أحمد شوقي.

تضم لجنة تحكيم جائزة “فيبريسي” في المهرجان نخبة من النقاد السينمائيين، وهم: الناقدة السينمائية والصحافية البولندية أولا سلوا، الناقد السينمائي المصري أحمد زكريا بدوي، الناقد والمؤرخ السينمائي الإيطالي روبرتو بلدساري.

تُعد مشاركة “فيبريسي” في مهرجان الإسماعيلية إضافة قيمة تؤكد أهمية المهرجان كمنصة دولية تحتفي بالسينما الإبداعية وتعزز الحوار الثقافي بين مختلف الدول.





